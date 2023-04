Camilo Santana é criticado por manter coordenador de Ensino Médio nomeado por Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O coordenador geral de Ensino Médio junto à Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica, nomeado ao cargo pelo governo Jair Bolsonaro (PL), foi mantido pelo atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), informa a CartaCapital.

Fernando Whirtmann Ferreira foi reconduzido ao mesmo cargo em novembro de 2020 pelo então ministro da Educação, Milton Ribeiro, e novamente em 30 de março de 2023. A decisão de manter Whirtmann como coordenador ocorreu em meio à pressão pela revogação do Novo Ensino Médio, reforma da etapa da educação básica aprovada durante o governo de Michel Temer.

Pelas redes sociais, o educador e cientista político Daniel Cara, um dos coordenadores do grupo de educação na transição do governo petista, questionou a decisão de Camilo: “diante de todo o debate pela revogação ou revisão do Novo Ensino Médio, não faz nenhum sentido o atual MEC recolocar no governo Lula o Coordenador-Geral de Ensino Médio do governo de Jair Messias Bolsonaro. Não encontro qualquer explicação plausível”.

(Artigo escrito com uso de inteligência artificial)

