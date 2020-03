Caminhoneiro defende pedágio liberado nas estradas

247 - O caminhoneiro Lucas Ramos conversou com a TV 247 acerca da crise do coronavírus e cobrou um pacote de incentivo do governo à categoria que garante o abastecimento das cidades brasileiras durante a pandemia.

Ramos sugeriu a liberação de pedágios e o subsídio de combustível para estimular que os caminhoneiros continuem a trabalhar. “O que eu acho que o governo deveria fazer agora é um pacote para o caminhoneiro, para estimular o caminhoneiro a estar na estrada porque ele vai correr um risco é liberar os pedágios, pedágio livre em todo o Brasil, tentar dar uma subsidiada no diesel”.

Lucas Ramos assegurou que a categoria não entrará em greve, até mesmo por interesse econômico das empresas. “Não vai ter greve, não tem como ter uma greve agora. A grande pauta dos caminhoneiros é o óleo diesel, e o óleo diesel por causa do coronavírus até está abaixando, em todo o Brasil está abaixando. Então assim, os autônomos pode ser até que alguns parem para ir para casa, se prevenir contra a doença, mas as empresas, agora que eles vão ter uma margem de lucro um pouquinho melhor, vão empurrar os motoristas para ir viajar. Não vai ter greve, não tem risco de ter greve”.

Ele também disse que não ocorrerá desabastecimento. “Não vai ter desabastecimento, pode ter, como as empresas estão parando, não tenha produto para transportar, mas por falta de caminhão não. Podem acontecer um ou dois casos isolados no Brasil, de uma meia dúzia de radicais de extrema-direita que queiram tentar fazer um alvoroço para causar pânico, mas parar não”.

Lucas Ramos contou o que vê em relação a quarentena enquanto roda pelo Brasil. Para ele, a maioria da população está se esforçando para manter o isolamento social durante a pandemia. “A boa maioria da população que respeitar a quarentena, só que como nosso presidente está tentando desmobilizar a quarentena, os eleitores dele querem ir para o serviço, querem voltar a trabalhar”.

