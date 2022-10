Caminhoneiros bolsonaristas realizam bloqueios em rodovias de 11 estados

Bloqueios acontecem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Goiás, São Paulo e Distrito Federal edit

Apoie o 247

ICL

247 - Caminhoneiros apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) realizam ao menos 63 pontos de bloqueios em rodovias de 11 estados em protestos golpistas contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, realizado neste domingo (30).

“Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há bloqueios nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Rodovias do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, de Rondônia, do Pará, de Goiás, São Paulo e do Distrito Federal também foram atingidas”, diz o Metrópoles.

No Mato Grosso, a BR-163 foi interditada em ao menos seis pontos: Nova Mutum, na altura do km 594, sentido sul; Lucas do Rio Verde, no km 691; Sorriso, km 746; Sinop, no km 835; Cuiabá, no km 395 e Várzea Grande, na altura do km 524. A Rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, foi bloqueada nos dois sentidos, na altura de Barra Mansa, no km 281.

Em Goiás, foram registrados pontos de bloqueio na BR-060, km 101, em Anápolis, e na BR-153, km 703, em Itumbiara. O tráfego também foi paralisado nas imediações do Distrito Federal, na BR-040, no município de Cristalina.

Segundo a PRF, os agentes estão atuando nos pontos de bloqueio visando normalizar o fluxo de veículos nas rodovias interditadas pelos bolsonaristas. “A PRF segue atenta, monitorando todas as ocorrências e com efetivo empregado na tarefa de garantir fluxo viário normal a todos os cidadãos”, disse a corporação por meio de nota.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.