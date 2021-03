Campanha ‘BolsoCaro’ sai da bolha política e ganha as redes impulsionada por famosos

247 - Os vídeos da campanha “BolsoCaro”, de autoria desconhecida e que viralizaram nas redes sociais nas últimas semanas, conseguiram avançar e mobilizar milhares de perfis fora do espectro da discussão política. De acordo com reportagem de O Globo, um levantamento feito pela consultoria Arquimedes aponta que, no último dia 15, um dos vídeos foi visualizado 1,5 milhão de vezes e o número de referências à campanha chegou a 68 mil. Deste total, 34% dos perfis não pertenciam a nenhum campo político. A cantora Anitta, que integra este grupo, foi uma das principiais influenciadoras deste movimento.

A postagem feita pela artista foi vista 680,9 mil vezes. Ainda conforme a análise, quase metade dos engajamentos estão ligados a perfis e influenciadores ligados à esquerda. Os usuários de centro e de direita foram responsáveis por 18,5% das interações.

“Com o aumento da inflação, principalmente a alta dos preços dos alimentos, o debate das redes tem dado atenção ao tema e a associação e responsabilização de Bolsonaro são frequentes. A campanha encontra eco em diferentes agrupamentos e incomoda mesmo aqueles que não participam do ringue da política, sem partido, mas que quando vão ao supermercado percebem a realidade”, disse o pesquisador e sócio da Arquimedes, Pedro Bruzzi.

Os dois primeiros vídeos da campanha tiveram como foco temas econômicos Com a chamada de “Custo BolsoCaro”, as peças abordaram a intervenção na Petrobrás e a crises diplomáticas com países parceiros, como a China. Na semana passada, um terceiro vídeo com

As campanhas também se espalharam pelo Facebook e as postagens com o vídeo sobre “Bolso Família” tiveram 1,9 milhões de visualizações desde a última sexta-feira (19). Já o “BolsoCaro” registrou audiência superior a quatro milhões.

