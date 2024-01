Campanha 'Brasil Unido contra o Crime' destaca avanços do governo Lula na segurança pública

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governo federal apresentou, nesta quarta-feira (31), a campanha "Brasil Unido contra o Crime", com o objetivo de evidenciar as principais iniciativas e resultados na área de segurança pública. A campanha abrange vídeos para televisão, anúncios em veículos impressos, banners e posts para redes sociais, além de spots de rádio.

Entre os destaques da campanha, foram ressaltados a apreensão recorde de R$ 7 bilhões do tráfico, um investimento de R$ 18 bilhões em segurança para fortalecer o combate à corrupção, às milícias e ao controle de fronteiras (com aumento de 13%), bem como a prisão de mais de 50 mil suspeitos de crimes, incluindo agressores de mulheres e investigados por pedofilia e exploração sexual de crianças.

continua após o anúncio

O primeiro vídeo institucional da campanha destaca a atuação das polícias federais na apreensão de mais de R$ 7 bilhões dos traficantes, entre dinheiro vivo, imóveis e automóveis de luxo. O vídeo enfatiza a determinação do governo do presidente Lula no combate ao crime organizado, destacando a colaboração entre o governo federal, estados e municípios no enfrentamento às milícias, tráfico de drogas e armas.

A campanha ainda evidencia o aumento de 124% nas operações de combate aos crimes digitais contra crianças e adolescentes, o incremento no número de viaturas, investimentos em equipamentos, recursos e armas para o policiamento, bem como parcerias frequentes com as Unidades Federativas para a redução dos índices de criminalidade no país.

continua após o anúncio

Durante entrevista coletiva, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, destacou um aumento de 27% nos valores repassados aos estados e municípios a partir do Fundo Nacional de Segurança Pública, ressaltando a queda de 4,17% nos crimes violentos intencionais, o declínio de 40,9% nos roubos a instituições financeiras associados ao chamado "novo cangaço", e a redução de quase 10% no roubo de veículos.

Outros dados enfatizados foram um total de R$ 897 milhões em bens e valores apreendidos no combate à corrupção e um crescimento de 25% no número de apreensões de armas ilegais.

continua após o anúncio

“O presidente Lula fixou essa diretriz de combate ao armamentismo irresponsável no nosso país. E nós sabemos que isso é vital para que nós tenhamos armas nas mãos certas e não uma política armamentista demagógica que não produz efeitos positivos para a sociedade”, afirmou Dino.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: