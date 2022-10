Campanha de Bolsonaro é multada em R$ 75 mil por descumprir proibição de impulsionamento do site ‘Lulaflix’

Apoie o 247

247 - A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Claudia Bucchianeri determinou uma multa de R$ 75 mil à campanha a de Jair Bolsonaro (PL) pelo descumprimednto de uma decisão anterior da Corte que havia proibido o impulsionamento da página “Lulaflix”, que contém ataques e fake news com ataques contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“No caso, é incontroversa a ausência de comunicação prévia do aludido site a esta Justiça especializada, como um dos sítios oficiais da campanha eleitoral dos representados, o que revela o descumprimento da referida norma e, consectariamente, enseja a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei das Eleições”, disse a ministra no despacho sobre o caso, de acordo com o jornal O Globo.

Na decisão anterior, datada do dia 10 de outubro, Bucchianeri negou um pedido da campanha do PT para que o site fosse retirado do ar, mas determinou que o endereço fosse registrado por Bolsonaro junto ao TSE e proibiu o impulsionamento.

