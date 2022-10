Campanha de Bolsonaro já gastou quase R$ 10 milhões em adesivos

Apoie o 247

247 - Ao todo, na atual campanha eleitoral, o partido de Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 9.942.721,97 em adesivos perfurados para automóveis e camisetas, informa a coluna do Lauro Jardim do Jornal O Globo.

Tal valor, expressivo para o candidato que em 2018 se gabava ao dizer que seus apoiadores compravam adesivos com dinheiro do próprio bolso, representa 25% de todo o gasto com a campanha presidencial do atual chefe do Executivo em 2022. A estratégia bolsonarista com os adesivos é criar um clima de apoio em massa ao candidato nas ruas.

Foram 4.828. 821,97 gastos com adesivos no primeiro turno e R$ 5.113.900,00 no segundo turno, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

