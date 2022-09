Campanha de Bolsonaro quer que TSE censure vídeo do PT sobre compra de imóveis com dinheiro vivo

Apoie o 247

ICL

247 - A equipe jurídica de Jair Bolsonaro entrou nesta segunda-feira (5) com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para remover um vídeo utilizado pela campanha de Lula que destaca a compra de uma série de imóveis em dinheiro vivo pelo clã do ocupante do Palácio do Planalto, informa a jornalista Malu Gaspar no Globo.

O vídeo é uma importante peça que demonstra o quanto é falso o discurso "anticorrupção" de Bolsonaro.

Reportagem do UOL amplamente divulgada demonstra que o clã Bolsonaro usou dinheiro vivo nas compras de 51 imóveis dos anos 1990 para cá. O emprego de quantidades vultosas de dinheiro vivo nesses negócios pode indicar lavagem de dinheiro, avaliam especialistas.

O vídeo do PT lançado no último fim de semana diz: "Mansão de 20 mil metros quadrados no interior de São Paulo; mansão no Rio de Janeiro; mansão de 6 milhões em Brasília. Esses são apenas 3 dos 107 imóveis comprados pela família Bolsonaro desde sua entrada na política."

"A investigação da imprensa revelou outro escândalo: 51 desses imóveis foram pagos em dinheiro vivo, no valor atualizado de 25 milhões. De onde vem tanto dinheiro vivo da família Bolsonaro? É um escândalo tamanho família", finaliza o vídeo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.