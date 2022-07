Campanha de Bolsonaro será lançada no dia 24

Ato será realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, segundo Fabio Wajngarten edit

247 – Jair Bolsonaro marcou a data do lançamento da sua campanha à reeleição, em ato no Rio de Janeiro. "O presidente Jair Bolsonaro (PL) fará o lançamento oficial de sua campanha à reeleição no dia 24 de julho, um domingo, no Rio de Janeiro. O local escolhido foi o ginásio do Maracanãzinho. A informação foi confirmada ontem por Fabio Wajngarten. Ex-secretário de Comunicação Social (Secom) da Presidência, o publicitário é o coordenador de Comunicação da campanha do presidente", informam Fabio Murakawa e Andréa Jubé , no Valor Econômico.

"Inicialmente, o lançamento estava previsto para ocorrer em Brasília, no dia 23, mas houve pedidos de parte de auxiliares de Bolsonaro para que o evento acontecesse em São Paulo. Segundo Wajngarten, no entanto, não há locais disponíveis para um evento do porte que a campanha pretende realizar naquele fim de semana", informam ainda os jornalistas.

