Campanha de Bolsonaro tem disputa entre marqueteiros e ciúmes

247 - A equipe de campanha de Jair Bolsonaro (PL) vive um "climão" nos bastidores, segundo Bela Megale, do jornal O Globo. O marqueteiro do PL, Duda Lima, sente incômodo e até ciúmes do publicitário Allan Barros , que vem ganhando espaço.

"Especialista no mercado de varejo do Nordeste, Barros foi trazido para a campanha para somar esforços na região em que Bolsonaro apresenta mais dificuldade para crescer. Inicialmente, sua atuação no QG do presidente era mais voltada para o público da região, mas, com o passar do tempo, o seu escopo de trabalho foi ampliado", aponta a reportagem.

Duda tem atuado para barrar a entrada de novos publicitários na campanha.

Foi Barros que, contrariando a posição de Duda Lima, que defendia uma postura mais propositiva de Bolsonaro no segundo turno, levou à campanha na TV uma material associando o ex-presidente Lula (PT) a nomes presos pela Lava Jato. "O aumento dos ataques da campanha de Lula, que levou para a TV o trecho de uma entrevista de 2016 em que Bolsonaro diz que comeria carne humana, foi decisivo para que o marketing mudasse a rota e elevasse a artilharia contra o ex-presidente".

