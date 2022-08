Campanha de Lula convoca pastores e teólogos cúpula evangélica para conter avanço bolsonarista sobre o eleitorado evangélico

"Foi uma ideia de vários pastores e teólogos para responder a pautas [da campanha adversária] como as fake news", disse o pastor pentecostal Paulo Marcelo Schallenberger edit

247 - Os ataques à espiritualidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o crescimento da vantagem de Jair Bolsonaro (PL) entre os eleitores evangélicos após o ingresso da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na campanha eleitoral levaram os estrategistas da campanha petista a mobilizarem pastores e teólogos visando uma espécie de contra-ataque para reverter as intenções de voto ligadas a este segmento do eleitorado.

De acordo com o UOL, ao menos sete dos nove partidos da coligação Brasil Esperança já indicaram representantes religiosos para sugerir propostas para conter o avanço bolsonarista sobre o eleitorado evangélico. A estratégia visa reforçar a campanha de Lula por meio de endereços em redes sociais, aplicativos de mensagem e sites.

"Foi uma ideia de vários pastores e teólogos para responder a pautas [da campanha adversária] como as fake news. Houve um acordo entre os partidos. Cada um traz suas ideias”, disse o pastor pentecostal Paulo Marcelo Schallenberger, indicado para o grupo pelo Solidariedade. “"Nesses sites haverá textos bíblicos e vamos falar diretamente sobre aborto, fechamento de igrejas. Será um combate teológico, mostrando a diferença entre quem tem Deus e quem fala em nome de Deus", completou mais à frente.

Ainda segundo a reportagem, “os primeiros vídeos já foram compartilhados em algumas dessas novas páginas e também no perfil de lideranças do PT, como a da presidente do partido, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR)”.

