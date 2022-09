Campanha de Lula decide nomear pastor como porta-voz para evangélicos

Apoie o 247

247 - A campanha do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o pastor Ariovaldo Ramos, líder da Comunidade Cristã Renovada, para buscar interlocução e votos entre os evangélicos que vivem nas periferias. De acordo com a coluna de Malu Gaspar, publicada nesta quinta-feira (8), no jornal O Globo, Ramos ingressou formalmente na equipe do petista.

A adesão deve ser formalizada nesta sexta-feira (9), no encontro de Lula e o vice Geraldo Alckmin (PSB) com pastores em São Gonçalo, Região Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Ariovaldo é fundador e coordenador nacional da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. O religioso defendeu que Lula criasse um canal de diálogo direto com os evangélicos.

De acordo com o último Datafolha, divulgado no dia 1, Jair Bolsonaro (PL) tem 48% dos votos do eleitorado evangélico e o petista, 32%. O ex-presidente ganha do seu adversário no primeiro e no segundo turnos.

