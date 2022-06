Campanha de Lula e Alckmin vai reforçar segurança após invasão de bolsonarista em evento

Invasão de bolsonarista em evento nesta terça-feira acendeu sinal de alerta na equipe do ex-presidente edit

247 - O comando da pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discutiu, nesta terça-feira (21), sobre o reforço das medidas de segurança do candidato em ambientes fechados. Não estão descartados o uso de detetores de metais portáteis e as revistas até mesmo em atividades de pequeno porte, informa a Folha de S.Paulo.

Nesta terça-feira, ocorreu um grave incidente, durante ato de lançamento das diretrizes do programa de governo da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB).

O discurso de Lula foi interrompido por um bolsonarista, que, ao lado de dois outros, driblou o esquema de segurança e entrou no salão onde ocorria o evento, restrito a convidados.

Após passar pelo saguão do hotel e por uma primeira barreira destinada à identificação de jornalistas, os bolsonaristas tiveram acesso ao salão onde Lula, Alckmin e dirigentes partidários participavam do lançamento do programa de governo.

Foi a segunda vez que a estrutura de segurança foi burlada. A primeira vez aconteceu no casamento do petista, no dia 18 de maio.

