Campanha de Lula faz nova ofensiva para conquistar apoio de evangélicos

Avaliação no PT é de que sem os votos dos evangélicos, uma vitória no primeiro turno se torna impossível edit

Apoie o 247

ICL

247 - Para conquistar apoio entre uma fatia do eleitorado que ainda dá sustentação a Jair Bolsonaro (PL), a campanha do ex-presidente Lula (PT) vai investir em vídeos nas redes sociais com depoimentos de evangélicos dizendo a razão pela qual votarão no petista.

"A ideia é colocar evangélicos falando para evangélicos", informa o jornal O Globo.

>>> "Estado não pode ter religião e igreja não pode ter partido", diz Lula

Os depoimentos em vídeo estão em fase de coleta. Os materiais serão publicados no TikTok, YouTube, Instagram. Perfis específicos para este público foram criados em cada uma das plataformas.

A princípio, os depoimentos serão publicados nas redes sociais, mas podem eventualmente integrar a campanha do ex-presidente na televisão.

De acordo com o Datafolha (BR-00433/2022) divulgado na quinta-feira (1), Bolsonaro tem o apoio de 48% dos evangélicos, enquanto Lula tem 32%. O PT calcula que dez milhões de fiéis votarão em Lula. A avaliação é de que são eles que podem trabalhar para convencer evangélicos indecisos a aderir a Lula, "pela possibilidade de estabelecer uma comunicação mais efetiva do que cabos eleitorais de outros credos. Sem estes votos, admitem petistas, será impensável cogitar uma vitória em primeiro turno".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.