Campanha de Lula já venceu 15 ações contra fake news no TSE

247 - A campanha do ex-presidente Lula (PT) já obteve no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 15 vitórias para retirada de fake news contra o candidato, informou o Painel da Folha de S.Paulo . A maioria das postagens estavam em redes sociais de perfis bolsonaristas – dentre elas, publicações do próprio Jair Bolsonaro (PL), que associou Lula falsamente ao PCC.

Entre as postagens também está uma falsificação de uma foto em que Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais, é posta ao lado de Lula, e uma em que um político do PT ao lado do candidato petista é falsamente identificado como irmão de Adélio Bispo, autor da suposta facada contra Bolsonaro.

Segundo o Painel, a campanha de Lula já entrou no TSE com 64 representações eleitorais e pedidos de direito de resposta, e foi vitória em 19 das 24 ações que foram julgadas pelo tribunal até esta quinta-feira, 8: 15 contra desinformação, 3 contra propagandas eleitorais de Bolsonaro e a impugnação de uma pesquisa eleitoral.

