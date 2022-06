Campanha de Lula reforça esquema de segurança

Apoie o 247

ICL

247 - Depois de dois incidentes com "penetras", o comando da pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugurou, na noite deste domingo (26), estrutura reforçada de segurança para eventos fechados com o petista.

Foram instalados dois pórticos para detecção de metal logo à entrada do restaurante onde Lula e o vice, Geraldo Alckmin (PSB), participaram de jantar com cerca de 200 convidados. Na frente do local, havia pelo menos 15 seguranças, informa a Folha de S.Paulo.

O jantar foi uma atividade que antecedeu a campanha de arrecadação de fundos que o PT pretende lançar em julho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os cuidados com segurança aconteceram depois de seguidos incidentes. O mais recente aconteceu na última terça-feira (21), durante ato de lançamento das diretrizes do programa de governo da chapa Lula-Alckmin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE