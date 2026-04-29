Campanha “O Brasil Quer Mais Tempo” pressiona Congresso pelo fim da escala 6x1

247 - O Brasil assiste ao crescimento de uma mobilização social que vem ganhando escala nacional e atravessando diferentes setores da sociedade. A campanha “O Brasil Quer Mais Tempo”, que defende o fim da jornada de trabalho no modelo 6x1 — em que o trabalhador descansa apenas um dia após seis de expediente — já reúne apoio de três em cada quatro brasileiros. Em apenas duas semanas, mais de 82 mil pessoas assinaram a iniciativa, reforçando o peso popular da pauta.

De acordo com informações divulgadas pela própria campanha, o movimento nasce da sociedade civil com o objetivo de ampliar o debate público e organizar a participação popular em torno da proposta. A mobilização se apresenta como um esforço coletivo para pressionar instituições e acelerar mudanças na legislação trabalhista, ganhando visibilidade tanto nas redes sociais quanto nas ruas.

A iniciativa também começa a produzir efeitos no campo institucional. Diante da demora do Congresso Nacional em avançar com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o tema, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou um Projeto de Lei em regime de urgência. A medida prevê prazo de 45 dias para análise, sob risco de trancar a pauta legislativa caso não seja apreciada.

Mobilização cresce e articula apoios políticos

A campanha atua de forma descentralizada, incentivando a adesão de diferentes grupos e lideranças. Entre os apoiadores estão movimentos sociais, influenciadores digitais e parlamentares de partidos como PT, PSB, PSOL, PCdoB e Rede. A rede já conta com mais de 500 mobilizadores em todo o país, além de 80 embaixadores que ajudam a difundir a proposta.

No campo político, a aprovação do tema na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara foi destacada como um avanço relevante. “Essa é uma das grandes conquistas dos últimos tempos. Desde 1988 a classe trabalhadora não tinha uma vitória tão importante quanto essa”, afirmou a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

Já o deputado Pedro Campos (PSB-PE) enfatizou o papel da mobilização popular para impulsionar a pauta. “Eu não tenho dúvidas de que a mobilização das ruas vai ajudar essa pauta a avançar. Por isso eu estou participando do movimento ‘O Brasil Quer Mais Tempo’. Mais tempo para ficar com a família, mais tempo para cuidar da sua vida pessoal, mais tempo para descansar. É isso que os trabalhadores querem”, declarou.

Debate vai além da jornada de trabalho

Os organizadores defendem que o fim da escala 6x1 não se limita a uma discussão sobre carga horária, mas envolve questões mais amplas, como saúde mental, qualidade de vida e convivência familiar. A proposta também é apresentada como um caminho para aumentar a produtividade de forma sustentável, ao equilibrar melhor o tempo entre trabalho e vida pessoal.

Ao mesmo tempo, o avanço da pauta já encontra resistência. Segundo a campanha, setores da extrema-direita e parte do empresariado mais conservador tendem a reagir ao debate, inclusive com tentativas de desinformação. Nesse cenário, os articuladores reforçam a importância de ampliar a mobilização social para sustentar o avanço da proposta.

A campanha, lançada oficialmente na última semana, se posiciona não apenas como uma ação pontual, mas como um movimento de transformação cultural e política. A ideia central é colocar o “direito ao tempo” no centro do debate público, abrangendo dimensões como descanso, lazer e desenvolvimento pessoal.

Estratégias ampliam alcance da campanha

Entre as estratégias adotadas está a forte presença nas redes sociais, com distribuição de conteúdos voltados à conscientização e engajamento. A campanha também aposta em um grupo diversificado de embaixadores, incluindo influenciadores e jornalistas, que atuam na disseminação da mensagem em diferentes comunidades.

Além do ambiente digital, estão previstas ações presenciais em todo o país. A partir de 1º de maio, Dia do Trabalhador, a mobilização deve ganhar as ruas com atividades especiais voltadas à ampliação do debate e à coleta de novos apoios.

A pauta, segundo os organizadores, tem origem popular e foi posteriormente abraçada pelo governo federal, alcançando hoje um nível de apoio que ultrapassa divisões ideológicas. A proposta é descrita como uma das mais abrangentes em termos de adesão social, com potencial de mobilizar milhões de brasileiros em torno de uma agenda comum.

Para mais informações e participação na campanha, o público pode acessar o site oficial: www.brasilquermaistempo.com.br.