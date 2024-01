Campanha por Nobel para padre Júlio Lancellotti é defendida por ex-ouvidor das polícias

Apoie o 247

247 - O sociólogo, ex-ouvidor das Polícias de São Paulo e atual secretário de Segurança Cidadã de Diadema, Benedito Mariano, defende que o governo do presidente Lula inicie uma campanha para indicar o padre Júlio Lancellotti ao prêmio Nobel da Paz.

De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, Mariano deve procurar o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, como primeiro passo para a mobilização.

"É uma cretinice da extrema-direita esta tentativa de CPI, para atingir o padre Júlio", diz Mariano, que também foi um dos responsáveis pelo programa Braços Abertos, voltado à cracolândia, na gestão de Fernando Haddad (PT) como prefeito de São Paulo.

