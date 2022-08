Campanha presidencial entra na 3ª semana com pelo menos sete pesquisas; veja as datas

Apoie o 247

Brasil de Fato - A terceira semana da campanha presidencial terá pelo menos sete pesquisas eleitorais de nível nacional divulgadas pelos principais institutos do país. Os levantamentos avaliam o desempenho dos candidatos à Presidência da República no pleito de outubro.Na manhã de segunda-feira (29), a FSB publica nova pesquisa. Durante a noite, no Jornal Nacional, da Rede Globo, o Ipec divulga um novo estudo sobre o pleito.

Na quarta (31), cinco institutos vão divulgar seus resultados: Paraná Pesquisas, Ipespe, Futura, PoderData e Quaest.

Leia a lista:

29 de agosto:

FSB, sob encomenda do Banco BTG Pactual (BR-08934/2022);IPEC, sob encomenda da Globo (BR-01979/2022).

31 de agosto:

Paraná Pesquisas, com recursos próprios (BR-03492/2022);

Ipespe, sob encomenda da XP Investimentos (BR-04347/2022);

Futura, sob encomenda do Banco Modal (BR-07568/2022);

PoderData, com recursos próprios (BR-06922/2022);

Quaest, sob encomenda do Banco Genial (BR-00585/2022).

