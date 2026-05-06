Campanhas adotam "eleitores sintéticos" para orientar estratégias políticas

247 - A inteligência artificial passou a ocupar papel central nas campanhas eleitorais de 2026, alterando não apenas a produção de conteúdo, mas também os bastidores do marketing político. Reportagem da Folha de S.Paulo detalha como a tecnologia tem promovido mudanças estruturais na forma como candidatos e equipes avaliam o comportamento do eleitorado.

Entre as principais inovações está o uso dos chamados “eleitores sintéticos”, uma ferramenta que começa a substituir parte das pesquisas qualitativas tradicionais. Essas pesquisas, historicamente usadas para medir percepções e testar discursos, ganharam ainda mais relevância com a expansão das redes sociais e a possibilidade de segmentação precisa de mensagens.

Hoje, campanhas conseguem direcionar conteúdos específicos para grupos altamente segmentados, como mulheres de classe média de determinadas regiões ou eleitores com afinidades ideológicas específicas. Nesse contexto, os eleitores sintéticos surgem como alternativa para ampliar a capacidade de análise e resposta das campanhas.

O que são os eleitores sintéticos

Os eleitores sintéticos são, essencialmente, conjuntos de perfis virtuais criados a partir de dados reais de diferentes segmentos da população. Cada perfil reúne características demográficas, comportamentais e ideológicas de grupos específicos de eleitores.

Esses perfis são desenvolvidos por modelos de inteligência artificial treinados para simular opiniões, reações e até resistências típicas de cada segmento. A proposta é reproduzir, em ambiente digital, o comportamento que seria observado em grupos reais.

Com isso, campanhas conseguem testar cenários e avaliar respostas sem a necessidade de mobilizar pessoas fisicamente, o que representa uma mudança significativa na dinâmica tradicional do marketing político.

Aplicações nas campanhas eleitorais

Na prática, os eleitores sintéticos funcionam como substitutos parciais dos grupos de pesquisa qualitativa. Nessas pesquisas convencionais, eleitores reais são reunidos para discutir temas, avaliar propostas e reagir a peças publicitárias.

Com a nova tecnologia, campanhas podem simular essas interações de forma contínua. É possível testar discursos, propostas de políticas públicas e até o tom de comunicação adotado por candidatos.

Além disso, os perfis virtuais permitem ajustes rápidos nas estratégias. A partir das respostas simuladas, equipes de campanha conseguem calibrar mensagens e adaptar conteúdos de forma mais ágil.

Vantagens e redução de custos

Um dos principais atrativos do uso de eleitores sintéticos é a redução de custos. Uma pesquisa qualitativa tradicional com cerca de mil entrevistados pode custar aproximadamente R$ 150 mil.

Já os serviços baseados em inteligência artificial, oferecidos por empresas como a SVA Solutions–Galaxies, têm custo médio de cerca de R$ 65 mil por mês. Além do valor mais baixo, a ferramenta pode ser acionada a qualquer momento.

Outro benefício relevante é a agilidade. Diferentemente das pesquisas presenciais, que exigem logística e tempo para organização, os eleitores sintéticos permitem análises quase instantâneas.

Limitações e questionamentos

Apesar das vantagens, a confiabilidade dos dados gerados por esses perfis virtuais ainda é alvo de debate. Especialistas questionam até que ponto as simulações conseguem refletir com precisão o comportamento real do eleitorado.

As empresas que oferecem o serviço afirmam adotar processos de validação, conhecidos como “grounding”. Esse método consiste em comparar as respostas geradas pela inteligência artificial com opiniões de pessoas reais dos mesmos segmentos.

O objetivo é garantir que os perfis sintéticos mantenham aderência à realidade, reduzindo distorções e aumentando a precisão das análises utilizadas nas campanhas eleitorais.