Campanhas de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas temem efeito negativo de ataque à jornalista Vera Magalhães

Ataque de bolsonarista à jornalista Vera Magalhães pode ter efeito negativo principalmente no eleitorado feminino edit

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Bela Megale destaca em sua coluna no GLobo nesta quinta-feira (15), que o ataque do deputado bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos) à jornalista Vera Magalhães teve repercussão não só na candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo, mas também à de Jair Bolsonaro.

O principal temor da campanha bolsonarista é que o episódio ajude a consolidar a rejeição ao ocupante do Palácio do Planalto, aponta a colunista. Outro ponto destacado por integrantes da equipe é que o novo ataque pode ter efeitos nas ações da campanha realizadas com o objetivo de arrefecer a resistência que o eleitorado feminino tem em relação ao presidente.

Integrantes da campanha de Bolsonaro chegaram a sugerir que Bolsonaro publicasse uma nota nas redes sociais sobre a agressão de seu correligionário à jornalista defendendo a liberdade de imprensa, mas até o momento ele preferiu o silêncio.

Na campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos), a leitura é que o episódio traz para perto do candidato um lado negativo do bolsonarismo que ainda não havia “colado” no ex-ministro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.