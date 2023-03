Campos Neto será convocado à Câmara para explicar juros abusivos, diz Boulos

"Não é possível que esses juros abusivos sejam mantidos no Brasil", afirmou o deputado edit

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) anunciou que irá apresentar na Câmara um pedido de convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, após a decisão de manter a taxa básica de juros em 13,75%.

"Absurdo! Vamos convocar Campos Neto na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara para se explicar! Não é possível que esses juros abusivos sejam mantidos no Brasil", disse Boulos pelo Twitter.

Foi a quinta manutenção seguida, no patamar mais alto dos seis últimos anos. Quando a Selic foi a 13,75%, em agosto do ano passado, a inflação oficial (IPCA-IBGE) estava em 8,73% em 12 meses. Pelo último dado, referente a janeiro, está em 5,60%. Assim, com a atual taxa básica o juro real (acima da inflação) está acima de 8%.

A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) será nos dias 2 e 3 de maio. (*Com RBA)

