Canais bolsonaristas deletam mais de 1,5 mil vídeos após operação da PF contra o ex-presidente

247 - Nos dois dias seguintes à operação da Polícia Federal que mirou Jair Bolsonaro (PL) e aliados, na semana passada, canais que compõem o "gabinete do ódio" bolsonarista no YouTube apagaram ou tornaram privados mais de 1,5 mil vídeos. A remoção foi uma medida tomada pelos próprios canais, e não motivada por ação da plataforma ou decisão judicial.

Reportagem do jornal O Globo assinada por Marlen Couto constatou que o volume é superior ao contabilizado em dias anteriores, quando menos de 200 conteúdos foram deletados diariamente por contas desse campo. A “limpeza” foi detectada em monitoramento da empresa de análise de dados Novelo Data, que faz acompanhamento do comportamento de perfis de extrema direita na rede social.

