Cancelamento de viagem de Lula à China deixa 120 empresários esperando no país asiático

247 - A comitiva de 120 empresários brasileiros do agronegócio na China foi surpreendida pela notícia de que o presidente Lula teve de cancelar a viagem ao país asiático por conta de um diagnóstico de influenza.

Outros empresários, das áreas de indústria e comércio, tinham desembarque em Pequim previsto para este sábado. Além deles, há ainda ministros e diplomatas que foram à China antes do diagnóstico do presidente.

Segundo o governo, as autoridades chinesas foram informadas do adiamento da visita. Havia apreensão em Pequim pelo estado de saúde de Lula desde a sexta-feira, dia 24, quando a decolagem foi postergada por um dia.

Auxiliares do presidente dizem que a remarcação depende não só de sua recuperação completa, após o fim do clico viral e de transmissão da Influenza, como da possibilidade de reagendamento dos compromissos com o presidente Xi Jinping. (Com informações da IstoÉ Dinheiro).

