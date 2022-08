Candidata a deputada, ex-mulher de Bolsonaro omite da Justiça Eleitoral casa de R$ 6,2 milhões que possui na Europa

Apoie o 247

ICL

247 - Ana Cristina Siqueira Valle (PP-DF), ex-mulher de Jair Bolsonaro (PL) e candidata a deputada distrital, omitiu da declaração de bens apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma casa que possui na cidade de Halden, na Noruega. Esta é a segunda vez consecutiva que a mãe de Jair Renan, filho “04” do atual ocupante do Palácio do Planalto, não declara o imóvel à Justiça Eleitoral. Nas urnas, ela se apresenta como Cristina Bolsonaro.

De acordo com o jornal O Globo, sites de imobiliárias locais apontam que o metro quadrado na rua em que o imóvel está localizado custa 19,8 mil coroas norueguesas (cerca de (R$ 10,5 mil). A casa possui 593 metros quadrados e, portanto, possui uma avaliação próxima de R$ 6,2 milhões.

Na declaração apresentada em 2018 à Justiça Eleitoral, quando concorreu a uma vaga de deputada federal pelo Podemos do Rio de Janeiro, Ana Cristina declarou um patrimônio R$ 842,4 mil. “Nos últimos quatros anos, o patrimônio dela aumentou 24% e chegou a R$ 1,04 milhão. Nenhuma das listas de bens que ele forneceu à Justiça Eleitoral inclui a propriedade na Europa”, destaca a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.