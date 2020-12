Candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara pode ter apoios de partidos da direita e da esquerda

Frente que apoia o candidato Arthur Lira (PP-AL), candidato de Jair Bolsonaro à presidência da Câmara dos Deputados, está sendo costurada com partidos de direita e de esquerda edit

247 - O plano de Arthur Lira para ganhar a batalha pela presidência da Câmara dos Deputados é reunir os partidos que se agrupam no chamado centrão, na esquerda, os bolsonaristas do PSL e o PSB.



O Painel da Folha de S.Paulo informa que na largada de sua candidatura à presidência da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) consolidou o apoio dos partidos que giravam ao seu redor, abriu entrada na esquerda ao atrair o PSB e teve sinalizações de que a ala bolsonarista do PSL pode se juntar a ele.

A "frente ampla" em torno de Lira é formada enquanto o bloco ligado ao atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda não conseguiu definir uma candidatura.

Lira visa também obter o apoio do PT, o que nos bastidores da Câmara é considerado possível.

