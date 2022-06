Candidatura de Deltan Dallagnol poderá ser impugnada na Justiça Eleitoral

Apoie o 247

247 - No início de agosto será dado o primeiro passo formal para barrar a tentativa de eleição a deputado de Deltan Dallagnol. Partidos prometem impugnar o pedido de registro de candidatura do ex-coordenador da Operação Lava Jato.

A medida se baseia na tese jurídica de que Dallagnol é inelegível por ter pedido exoneração do cargo de procurador com o objetivo de escapar de punições administrativas no Ministério Público. A informação é da Folha de S.Paulo.

Chefe da força-tarefa de procuradores da Lava Jato, Deltan foi exonerado do cargo, a pedido, em 3 de novembro de 2021.

Deltan pediu exoneração em meio a uma série de reclamações disciplinares contra ele no CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) e apenas 16 dias após o órgão aplicar pena de demissão ao procurador Diogo Castor de Mattos, membro de sua equipe, pela contratação de um outdoor em homenagem à operação.

A Lei Complementar 64/1990 estabelece inelegibilidade de oito anos a membros do Ministério Público que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar.

Advogados eleitorais e especialistas afirmaram que não há precedentes claros que indiquem qual será o desfecho certo no caso do procurador.

