Cantalice, diretor da Fundação Perseu Abramo, diz que Putin, Maduro, Ortega e Dias Canel são ditadores

"Quem combate Donald Trump e Jair Bolsonaro não pode conciliar com déspotas que se dizem aliados do nosso campo", afirma Alberto Cantalice edit

Apoie o 247

ICL

247 - Alberto Cantalice, da Fundação Perseu Abramo e membro da direção nacional do PT, criticou a posição do governo Lula de não aderir a declaração de 55 países contra Nicarágua no Conselho de Direitos Humanos da ONU.

"Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Vladimir Putin e Dias Carnel não são de esquerda. São ditadores. Quem combate Donald Trump e Jair Bolsonaro não pode conciliar com déspotas que se dizem aliados do nosso campo", escreveu Cantalice em suas redes sociais.

Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Vladimir Putin e Dias Carnel não são de esquerda. São ditadores.

Quem combate Donald Trump e Jair Bolsonaro não pode conciliar com déspotas que se dizem aliados do nosso campo. — Alberto Cantalice (@albertocantalic) March 6, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.