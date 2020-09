Caos gerencial: depois do arroz, material de construção é a nova vítima: insumos somem do mercado e obras atrasam, diz IBGE

55% das empresas do setor de construção estão com dificuldades para comprar insumos, segundo o IBGE. A Apex Engenharia foi surpreendida ao fazer o pedido das louças sanitárias para 232 apartamentos: o fornecedor disse que só conseguirá entregar o lote em janeiro, três meses depois do prazo requerido pela empresa edit

247 - A nova bola da vez no caos gerencial que destrói a economia brasileira é o material de construção. Segundo o IBGE, os insumos do setor começam a desaparecer do mercado. O desequilíbrio entre oferta e demanda no setor levaram a uma disparada nos preços, que mais uma vez deixa o governo sem saber o que fazer.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 54,8% das empresas do setor de construção enfrentaram, na segunda quinzena de agosto, alguma dificuldade para acessar insumos, matérias primas ou mercadorias.”

A matéria ainda informa que “é um número praticamente estável em relação aos 56,7% da primeira quinzena do mês e bem superior aos cerca de um terço verificados em períodos anteriores. O setor aponta maiores dificuldades em louças e sanitários, PVC, produtos de cobre, aço e cimento.”

