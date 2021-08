Capitais brasileiras registram atos a favor do voto impresso

Em Brasília, o ato contou com a participação do ex-ministro Ernesto Araújo, que afirmou que pauta do voto impresso é "fundamental" edit

Sputnik - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) fazem neste domingo (1º) manifestações em várias capitais do país. Os atos pedem o voto impresso e auditável, uma bandeira do presidente Bolsonaro.

Em Brasília, os manifestantes se reuniram na Esplanada dos Ministérios e um dos presentes foi o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, que participou do protesto sem máscara de proteção, um item de segurança ainda obrigatório na capital federal para evitar a propagação da Covid-19.

"Pauta absolutamente fundamental. Acho que o povo tem que confiar na integridade do voto. Não tem por que não proporcionar o povo essa confiança na integridade do voto. Claro que é necessária a presença na rua", afirmou Araújo, citado pelo jornal O Globo.

Segundo a mídia, o ato na capital do país também contou com a presença da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados e autora da proposta de emenda à Constituição que para a impressão de um comprovante do voto nas eleições.

No Rio de Janeiro, o ato aconteceu na praia de Copacabana, Zona Sul da cidade, e teve a presença do deputado bolsonarista Helio Lopes (PSL-RJ). De acordo com o Centro de Operações da cidade, os manifestantes ocuparam a orla na Avenida Atlântica e interditaram a rua Miguel Lemos na altura da Avenida Nossa Senhora de Copacabana.

Em Salvador, segundo o jornal A Tarde, cerca de 600 manifestantes se reuniram no Farol da Barra. Além de defender o presidente e pedir o voto impresso, os manifestantes também exigiram a saída do governador Rui Costa (PT). Foram registradas manifestações em pelo menos dez estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Roraima.

