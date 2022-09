Capitão Contar, candidato para quem Bolsonaro pediu voto em debate, enriqueceu 725% em 4 anos

Bolsonarista aparece com poucas chances de eleição nas pesquisas para governador do Mato Grosso do Sul edit

Apoie o 247

ICL

Por Igor Carvalho, do Brasil de Fato - Um dos oito candidatos a governador do Mato Grosso do Sul, o Capitão Contar (PRTB) enriqueceu 725% entre as eleições de 2018 e 2022. Há quatro anos, quando foi eleito deputado estadual, declarou R$ 80 mil de patrimônio ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na corrida eleitoral deste ano, o bolsonarista declarou R$ 583 mil de bens.

Em 2018, Contar afirmava possuir apenas uma motocicleta, ano 2017, que custava R$ 80 mil. Agora, em 2022, afirma ser proprietário de três veículos, duas contas poupanças que somam R$ 91 mil e outros créditos no valor de R$ 96 mil.

No debate presidencial da noite desta quinta-feira (29), produzido pela TV Globo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu voto para Contar no Mato Grosso do Sul. O gesto foi uma provocação à candidata Soraya Thronike (UB), que apoia a candidatura de Rose Modesto (UB), que briga para ir ao segundo turno.

Até esta noite, Bolsonaro ainda não havia se comprometido com candidatos no Mato Grosso do Sul, mantendo a disputa local aberta, com candidaturas que estão próximas politicamente do atual presidente. Além de Modesto, André Pucinelli (MDB), Marquinhos Trad (PSD) e Capitão Contar (PRTB) já cortejaram o apoio do mandatário.

De acordo com a pesquisa do Ipec, divulgada na última terça-feira (27), Contar aparece em quinto lugar e tem 12% das intenções de voto para governador do Mato Grosso do Sul. Em quarto está Modesto, com 13%.

Em primeiro aparece André Pucinelli (MDB), com 22%, que enfrentaria Marquinhos Trad (PSD) ou Eduardo Riedel (PSDB), que aparecem empatados tecnicamente com 19% e 17%, respectivamente.

No levantamento do Real Time BigData, divulgado em 19 de setembro, o cenário é similar. André Pucinelli está com 24%, Trad acumula 18%, empatado tecnicamente com Riedel, que soma 17%. Em quarto está Modesto com 14%, seguida por Contar, que está com apenas 10%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.