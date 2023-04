Cappelli vai apresentar proposta de redesenho institucional do GSI a Lula, após retorno de Portugal

Apoie o 247

ICL

247 – O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Cappelli, afirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que irá apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma proposta de redesenho institucional do órgão. "Temos dois focos centrais: avançar na oxigenação, na renovação do corpo funcional do Gabinete de Segurança Institucional e, ao mesmo tempo, apresentar ao presidente um levantamento das atribuições atuais e uma sugestão de desenho institucional e de funções que devem estar a cargo do GSI", afirmou.

Cappelli também afirmou que não há uma posição tomada sobre eventual desmilitarização do órgão. "Não há isso. A questão da renovação é natural de qualquer início de governo e o redesenho é uma discussão estratégica, já que o GSI teve diferentes papéis ao longo das décadas", destacou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.