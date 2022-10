Carcereiro de Lula tem 'nojo' de Bolsonaro e vai votar no ex-presidente

"Diante da tragédia que estamos vivendo, eu declaro voto com todo vigor do meu peito", disse o agente federal Jorge Chastalo Filho edit

Apoie o 247

ICL

247 - Carcereiro de Lula (PT) na Superintendência da Polícia Federal em Curitibadurante os 580 dias da prisão ilegal do ex-presidente, o agente federal Jorge Chastalo Filho afirmou que vai votar no candidato petista contra Jair Bolsonaro (PL).

"Diante da tragédia que estamos vivendo, eu declaro voto com todo vigor do meu peito", disse à coluna de Thiago Herdy, do Uol , o agente, ex-chefe do Núcleo de Operações da PF que hoje atua como adido da Polícia Federal em Lima, no Peru.

Presente em todas as fotos de presos pela operação Lava Jato, ficou conhecido como "Rodrigo Hilbert da PF", por conta de sua semelhança física com o ator global.

Sua função na PF o aproximou do ex-presidente, destacando sobre Lula que "a sensibilidade de sua preocupação com a pobreza, com a desigualdade social, com o bem-estar das pessoas, tudo isso se mostrou algo muito verdadeiro nele e foi algo que me marcou. Nunca o vi deprimido, na carceragem era um sujeito humilde e que sempre demonstrou gratidão e compaixão por quem estava ali com ele".

Chastalo afirma que "a gente precisa de um governo que seja competente, não importa se de esquerda ou de direita" e diz ter evitado se manifestar politicamente até aqui, por causa do seu envolvimento em temas sensíveis da política nacional.

No entanto, o agente afirma estar disposto a se "arriscar" e "arcar com as consequências disso" diante de sua indignação em relação à qualidade do atual governo "abominável".

"Diante deste absurdo que a gente tá vivendo, de ataque à democracia, essa falta de civilidade, de desamor gigante, do ódio estimulado entre as pessoas, tenho absoluto desprezo pelo governo que está aí. Como disse um dia Ulisses Guimarães, 'tenho nojo'. Então me sinto moralmente obrigado a me manifestar", justifica.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.