Carla Zambelli é condenada a pagar indenização a Manuela D’Ávila por associá-la à “esquerda genocida”

Em fevereiro de 2022, Zambelli publicou uma montagem na qual Manuela aparecia com chifres e olhos vermelhos juntamente com outras parlamentares do PSOL edit

Apoie o 247

ICL

247 — Carla Zambelli foi condenada pela Justiça a pagar uma indenização por danos morais a Manuela D'Ávila, devido à associação feita pela deputada com a “esquerda genocida”.

Em fevereiro de 2022, Zambelli publicou uma montagem na qual Manuela aparecia com chifres e olhos vermelhos juntamente com outras parlamentares do PSOL. Na legenda, Zambelli as acusou de serem “genocidas” por celebrarem a legalização do aborto na Colômbia.

Embora em primeira instância o pedido de indenização tivesse sido julgado improcedente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a sentença e condenou Zambelli ao pagamento de 20 mil reais por danos morais.

A deputada ainda pode recorrer da decisão. Manuela comemorou a condenação e cobrou uma retratação de Zambelli nas redes sociais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.