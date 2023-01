Carla Zambelli é denunciada pela PGR por porte ilegal de arma

Apoie o 247

247 - A deputada federal Carla Zambelli (Pl) foi denunciada pela Procuradoria Geral da República (PGR) por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo, por conta da perseguição da parlamentar a um jornalista negro pelas ruas de São Paulo um dia antes do segundo turno das eleições.

Na denúncia, a subprocuradora da República, Lindôra Araújo, pede que o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal (STF) decrete a pena de perdimento da arma de fogo, bem como o cancelamento definitivo do porte de arma de fogo da denunciada, além do pagamento indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100 mil, diz reportagem do Metrópoles .

A defesa de Zambelli disse que Lindôra “não considerou pontos essenciais apresentados. Alega que o porte de arma de Zambelli é federal e não de CACs, que estariam proibidos de portar arma na véspera da eleição”, destaca a reportagem.

