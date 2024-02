Carla Zambelli é multada em R$ 30 mil por divulgar que títulos de eleitor seriam fraudados para favorecer Lula

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu, nesta terça-feira (20), aplicar uma multa de R$ 30 mil à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por veicular fake news grotescas sobre o sistema eleitoral no pleito eleitoral de eleições de 2022.

Reportagem do jornal Folha de S.Paulo destaca as fake news divulgadas por Zambelli: “divulgou informação falsa de que haveria fraude no QR Code de títulos de eleitores para favorecer Lula. As postagens afirmavam que o código contido na versão digital do título de eleitor contabilizaria de forma automática votos em benefício de Lula”.

continua após o anúncio

Kassio Nunes Marques divergiu em relação ao valor da pena. Ele sugeriu aplicação de multa de R$ 15 mi e não de R$ 30 mil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: