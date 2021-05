Carlito Neto: “Não há erro algum em chamar Jair Bolsonaro de genocida”

O historiador lembrou que “Bolsonaro se negou a fornecer água potável aos povos indígenas e indicou que eles fossem medicados com hidroxicloroquina, um medicamento sem comprovação científica.” Carlito entende que houve uma deliberação por parte do presidente da República em não evitar mortes por Covid 19 no país. Assista edit

247 - Na opinião do historiador e cientista político Carlito Neto, convidado de Ricardo Nêggo Tom no programa “Um Tom de resistência” na TV 247, Jair Messias Bolsonaro é, de fato, um genocida. Discordando do jornalista Glenn Greenwald, que classificou como um “erro” usar o termo para designar a conduta do presidente durante a pandemia, Carlito avalia que “não é um erro chamar Bolsonaro de genocida por um motivo bem específico: quem conhece um pouco a lei que se refere ao genocídio consegue ver categoricamente que o que o presidente fez e tem feito é algo que se enquadra perfeitamente nesse crime. Vou dar dois exemplos, mas basta lembrarmos especificamente a situação que envolve os povos indígenas, quando Bolsonaro se negou a fornecer água potável a eles. Mais recentemente, saiu um documento comprovando que o governo sugeriu que se receitasse a hidroxicloroquina para os povos indígenas, um medicamento que não tem eficácia comprovada”.

O historiador evocou o “Estatuto de Roma”, do qual o Brasil é um dos signatários, para exemplificar o crime de genocídio cometido pelo atual presidente. “Nos artigos sexto e sétimo, que falam sobre crimes de genocídio e crimes contra a humanidade, dá para encaixar perfeitamente o presidente Bolsonaro, porque estamos falando de grupo étnico social de uma nação. Pode ser um grupo de povos indígenas, um grupo de quilombolas, um grupo de idosos ou um grupo de jovens. Um grupo de estudos da USP concluiu que o governo tomou medidas corriqueiras que ajudaram na disseminação do vírus. Não sou eu quem está falando. É a ciência quem está dizendo que a quantidade de atos tomados pelo governo contribuíram para a disseminação do vírus”, avaliou o historiador.

Carlito Neto falou sobre o atual momento político e definiu Jair Bolsonaro como o que há de pior na nossa política. “Quando eu dava aula de história, os alunos me perguntavam se um dia existiria a possibilidade de vermos pessoas defendendo o nazismo e o fascismo nas entrelinhas. Eu respondia que sim, porque a história é cíclica. Os fatos se repetem em épocas diferentes. E quando eu vejo o nosso presidente da República usando deliberadamente a mesma frase nazista usada por Hitler em sua campanha publicitária, eu tenho mais certeza quanto a isso. O que eu tenho dito com frequência é que há um risco de Bolsonaro ter o mesmo fim de Hitler, de Mussolini. Ambos tiveram grande ascensão, assim como Bolsonaro está começando a chamar a atenção do mundo hoje. O primeiro, suicidou-se dentro de um bunker, e o outro foi pego tentando fugir”, lembrou Carlito.

O cientista político também analisou uma possível tentativa de golpe, por parte de Jair Bolsonaro, e conjecturou a respeito do cenário eleitoral para 2022. “Não acredito que os militares embarcariam nessa aventura. Com essas demonstrações de desespero, fazendo ameaças, falando em ‘meu exército’, que pode colocar militares na rua, que vai decretar isso e aquilo, Bolsonaro apenas demonstra não conhecer a Constituição do próprio país”, observou. Sobre as eleições de 2022, ele entende que “o grande problema que ocorreu em 2018, e que foi uma falha da esquerda, foi ter entrado em campo mas não ter mobilizado a militância o suficiente para impedir a vitória de Bolsonaro. Eu votei no Ciro Gomes em 2018, porque Lula não estava na disputa. Mas estou observando um ‘antipetismo’ por parte do Ciro, que não o levará a lugar algum. Com Lula novamente elegível, eu o vejo como uma melhor opção”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.