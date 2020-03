Carlos Bolsonaro e "gabinete do ódio" redigiram discurso genocida de Bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) participou da elaboração do pronunciamento irresponsável do seu pai, Jair Bolsonaro, sobre o coronavírus. Também participaram da elaboração do texto membros do "gabinete do ódio" edit

247 - Conhecido pelo estilo agressivo e pela coordenação das redes sociais de Jair Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) participou da elaboração do pronunciamento do seu pai sobre o coronavírus feito na noite desta terça-feira (24).

Também participaram da elaboração do texto membros do chamado "gabinete do ódio", onde atuam assessores responsáveis pelas redes sociais pessoais de Bolsonaro e ligados ao filho.

De acordo com informações do jornal O Estado de S.Paulo, auxiliares ficaram insatisfeitos com o discurso de Bolsonaro, para quem a imprensa foi responsável por passar à população uma “sensação de pavor” e potencializou o "cenário de histeria".

No texto pronunciamento, o ocupante do Planalto pediu o fim do confinamento em massa. "O grupo de risco é o das pessoas acima de 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos", acrescentou.