Carlos Bolsonaro empregou 17 pessoas com laços familiares na Câmara do Rio

247 - O filho de Jair Bolsonaro e vereador na cidade do Rio, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), empregou 17 pessoas, que tinham laços familiares com outro funcionário, no gabinete dele na Câmara do Rio, desde 2001, segundo levantamento feito pelo Globo.

A investigação do Ministério Público do Rio sobre contratação de funcionários "fantasmas" no gabinete constata que o vereador empregou a madrasta Ana Cristina Valle, ex-mulher de Bolsonaro, e mais sete familiares dela. Dois admitiram à reportagem do Globo nunca ter trabalhado para o vereador, embora estivessem nomeados.

Após dois anos de apuração, a Justiça determinou, nesta terça-feira, a quebra dos sigilos fiscal e bancário do vereador, após o MP apontar indícios de que o esquema de rachadinha (devolução de todo ou parte do salário de funcionários) possa ter ocorrido também no gabinete de Carlos.

