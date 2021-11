Carlos Bolsonaro entrou na Itália usando passaporte diplomático

Apoie o 247

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), que integrou a comitiva de Jair Bolsonaro em sua viagem à Itália, ingressou no país europeu utilizando um passaporte diplomático. De acordo com a coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles, o filho “02” de Bolsonaro não poderia entrar no país caso não tivesse o documento em função das restrições impostas aos viajantes por causa da pandemia de Covid-19.

A Itália não permite a entrada de brasileiros que não tenham residência fixa no país, não sejam estudantes, casados com cidadãos italianos ou em situação de urgência. Além disso, os viajantes devem fazer uma quarentena obrigatória de dez dias. O vereador, porém, não se encaixa em nenhuma destas condições e também foi dispensado de cumprir o isolamento determinado pelas autoridades sanitárias.

