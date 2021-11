Carlos Bolsonaro foge de eventos oficiais com o pai na Itália e se esconde atrás de janela para filmar apoiadores

Vereador abandona o posto na Câmara Municipal do Rio, se licenciou para acompanhar o pai durante o G20, em Roma, e foi flagrado na embaixada brasileira tentando registrar os manifestantes edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), que acompanha o pai, Jair Bolsonaro, em viagem oficial a Roma, foi flagrado no domingo (31) escondido atrás de uma janela da embaixada brasileira enquanto filmava só com um braço para fora os apoiadores do de Bolsonaro que estavam na rua.

Carlos não acompanhou o pai nos eventos oficiais do G20, o encontro dos líderes das maiores economias do mundo. Os dois apareceram publicamente juntos na sexta (29), quando visitaram pontos turísticos da capital italiana.

O vereador pediu licença de suas funções na Câmara do Rio entre 29 de outubro e 2 de novembro, data prevista para sua volta ao Brasil, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

