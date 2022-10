Carlos Bolsonaro não está internado e foi ao debate da Band

Apoie o 247

247 – O vereador Carlos Bolsonaro, que teria sido internado na ala de emergência de um hospital em Brasília dias atrás, esteve no debate da Band. Acusado de ser o responsável pelo chamado "gabinete do ódio" bolsonarista, que produz fake news e acusações difamatórias contra os adversários de seu pai, foi filmado ontem no evento. Confira:



Carlos Bolsonaro encosta a cabeça no ombro de um cara 🤔#DebateNaBand pic.twitter.com/8mpXwLi7HS — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) October 17, 2022

