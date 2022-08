Carlos e Eduardo Bolsonaro terão que indenizar Jean Wyllys por fake news que o associava a Adélio Bispo

Também foi determinada a exclusão do vídeo das redes sociais dos filhos de Jair Bolsonaro e estabelecida uma multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento da ordem judicial edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) foram condenados a pagar R$ 20 mil, cada um, a título de indenização por danos morais ao ex-deputado Jean Wyllys.

De acordo com a coluna do jornalista Ancelmo Gois, de O Globo, a sentença está ligada a um vídeo divulgado por eles, em abril do ano passado, que associava falsamente Jean Wyllys a Adélio Bispo, autor da facada contra Jair Bolsonaro (PL) durante um ato de campanha, em 2018.

“A decisão, assinada pelo juiz auxiliar Juarez Fernandes Cardoso, também confirma a obrigação de Carlos e Eduardo a excluírem o vídeo de suas redes sociais – medida já tomada em tutela de urgência - e determina a publicação da sentença nos mesmos canais utilizados para realizar a difamação no prazo de dez dias úteis. Caso contrário, os réus devem arcar com uma multa diária no valor de R$ 10 mil”, diz a reportagem.

