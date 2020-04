Carlos Fernando admite que Bolsonaro foi o candidato da Lava Jato

247 - O procurador Carlos Fernando, que integrava a Lava Jato, admitiu que a operação tinha Jair Bolsonaro como candidato a presidente em 2018. A entrevista foi concedida ao programa "GloboNews Painel", conduzido pela jornalista Renata Lo Prete.

"Infelizmente, no Brasil, nós vivemos um maniqueísmo, né? Então nós chegamos… Inclusive, no sistema de dois turnos, faz com que as coisas aconteçam dessa forma", afirmou.

De acordo com o procurador, "é evidente que, dentro da Lava Jato, dentro desses órgãos públicos, de centenas de pessoas, existem lava-jatistas que são a favor do Bolsonaro".

"Muito difícil seria ser a favor de um candidato que vinha de um partido que tinha o objetivo claro de destruir a Lava Jato. Seria muito difícil acreditar que...", disse.

"Você está se referindo a Fernando Haddad?", questionou a jornalista.

"A Fernando Haddad, obviamente. Então nós vivemos este dilema: entre a cruz e a caldeirinha; entre o diabo e o coisa ruim, como diria o velho Brizola. Nós precisamos parar com isso", continuou Carlos Fernando.

"Nós realmente temos que ter opções. Infelizmente, um lado escolheu o outro. E, naturalmente, na Lava Jato, muitos entenderam que o mal menor era Bolsonaro. Eu creio que essa era uma decisão até óbvia, pelas circunstâncias que Fernando Haddad representava justamente tudo aquilo que nós estávamos tentando evitar, que era o fim da operação. Agora, infelizmente, o Bolsonaro está conseguindo fazer", complementou.

