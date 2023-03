Carlos Melles renuncia e Décio Lima assume a presidência do Sebrae

Apoie o 247

247 — O diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Carlos Melles, apresentou sua carta de renúncia ao Conselho Deliberativo Nacional nesta quarta-feira (29), e será substituído pelo ex-deputado federal Décio Lima, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em resposta à renúncia, Décio enfatizou a importância do Sebrae como parceiro dos micro e pequenos empreendedores e da democracia.

“O Sebrae Nacional não poderia ser um partido, muito menos, um partido de Oposição. O Sebrae nasceu para ser o parceiro dos micro e pequenos empreendedores, parceiro da Democracia e parceiro do governo do presidente Lula no próximo período”, afirmou Décio Lima, após receber a informação da renúncia, na noite desta quarta-feira, em Brasília.

O Sebrae tem mais de 2.600 pontos de atendimento em todo o país e está implantando uma agência de financiamento orientada para pequenas empresas.

Décio Lima é um advogado com experiência em micro e pequenas empresas e desenvolveu ações em prol do setor durante seu mandato como prefeito de Blumenau. Ele assume a presidência do Sebrae como indicação de confiança do presidente Lula.

