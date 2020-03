Carlos Vereza diz que entregará à viúva carta de Bebianno para Bolsonaro

"Vou entregar à viúva. Ela que deve decidir o que fazer com a carta", contou o ator bolsonarista Carlos Vereza edit

247 - O ator Carlos Vereza afirmou que pretende entregar a carta deixada pelo ex-secretário geral da Presidência Gustavo Bebiano, que morreu neste sábado, 14, de infarto, para Renata, a viúva do advogado.

A carta está endereçada a Jair Bolsonaro e foi entregue a Vereza por Bebianno com a recomendação de que a encaminhasse ao destinatário 'no momento que achasse melhor' (leia mais no Brasil 247).

"Vou entregar à viúva. Ela que deve decidir o que fazer com a carta", contou Vereza ao jornal O Globo.