Carmem, famosa chef de cozinha, desabafa sobre miséria no país: “estou adoecendo, me recuso a dar receita de osso, ovo”

Carmem Virginia usou suas redes sociais para desabafar sobre a miséria no país. “Eu me envergonho quando um jornalista me procurou para dar opção de receitas com arroz fragmentado, feijão bandinha, osso, ovo”, disse edit

247 - Famosa no mundo da gastronomia, a chef de cozinha Carmem Virginia usou suas redes sociais para desabafar sobre a miséria no país.

“Eu me envergonho quando um jornalista me procurou para dar opção de receitas com arroz fragmentado, feijão bandinha, osso, ovo, a volta do fogo de carvão como alternativa pro preço alto do gás! ”, disse

Ela ainda destacou que “me recuso a fazer esse papel, Não vou romantizar a miséria. Minha comida de quinta não é isso”.

PUBLICIDADE

A chef ainda revelou que está adoecendo ao ver a situação de miséria no país. “Resultado do nível de gatilho que esse assunto tem me causado uma pressão 22/10 Eu me entristeço de adoecer. Se vocês soubessem a quantidade de acidentes domésticos causados por fogareiros a álcool de posto que estão sendo usados no lugar do gás, não teriam a coragem de propor isso”.

Eu me envergonho qdo um jornalista me procura p dar opção de receitas com arroz fragmentado, feijão bandinha, osso, ovo, a volta do fogo de carvão como alternativa pro preço alto do gás! Me recuso a fazer esse papel, Não vou romantizar a miséria. Minha comida de quinta não é isso PUBLICIDADE July 27, 2021





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.