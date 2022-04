Cármen Lúcia cobra punição a garimpeiros que estupraram e mataram indígena Yanomami

Apoie o 247

ICL

Murilo Pajolla, Brasil de Fato - A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), cobrou durante sessão da “pauta verde” a punição dos responsáveis pelo estupro e morte de uma indígena Yanomami de 12 anos. A fala foi respondida pela Procuradoria Geral de República, que garantiu esforços para solucionar o caso.

Segundo lideranças Yanomami, o crime foi cometido por garimpeiros ilegais que invadiram a comunidade Aracaçá, umas das mais afetadas pela atividade predatória. A invasão resultou ainda no desaparecimento de outra criança, que caiu em um rio quando estava em um barco.

“As mulheres indígenas são massacradas sem que a sociedade e o estado tomem providências eficientes para que se chegue à era dos direitos humanos para todos, não como privilégio de parte da sociedade”, afirmou a ministra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cármen Lúcia classificou a morte da criança Yanomami como “crueldade letal” e criticou a “omissão” estatal relacionada a crimes contra indígenas. “Esta perversidade não pode permanecer apenas como dados estatísticos e notícias, como se fossem fatos normais da vida”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A declaração foi dada durante o julgamento de uma ação que contesta a lei que prevê concessão automática de licenças ambientais para atividades de baixo e médio risco, incluindo empreendimentos madeireiros e de lavra garimpeira, ainda sem deliberação dos ministros.

PGR responde

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vice-procuradora geral da República, Lindôra Araújo, acompanhou a sessão. Ao final da fala de Cármen Lúcia, ela afirmou que o Ministério Público já entrou em contato com todas as instituições envolvidas na apuração do caso.

“Como forma de evitar novas tragédias, como vem ocorrendo, o MP já acionou a justiça e reúne rotineiramente todas as instituições envolvidas para que se concretizem medidas de combate sistemático ao garimpo”, pontuou.

Araújo ressaltou que a fiscalização contra crimes ambientais tem se fortalecido, com a construção de bases de proteção etnoambiental da Fundação Nacional do Índio (Funai).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE