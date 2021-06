Cármen Lúcia manda Salles entregar o passaporte à PF

Com a decisão, o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles fica impedido de deixar o país edit

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia determinou que o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles - que deixou o cargo esta semana - entregue o passaporte à Polícia Federal. Salles é alvo de investigações pela suspeita de favorecer empresas envolvidas com a exportação ilegal de madeira nativa. Com a decisão, o ex-ministro fica impossibilitado de deixar o país.

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, os advogados do ex-ministro informaram que ele irá cumprir a decisão, embora considerem que a ordem judicial foi desnecessária.

"Uma vez exonerado do cargo de ministro, ele não deveria mais estar sob a jurisdição do STF, já que perdeu o foro privilegiado", disse o advogado Roberto Podval. "A politização do Supremo Tribunal Federal é ruim para qualquer um dos lados", completou.

