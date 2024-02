Carnaval presidencial: Janja posta foto de Lula após exercício em esteira

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em postagem nas redes sociais, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, mostrou como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começa o dia: com exercício na esteira.

Em seu perfil no Instagram neste sábado (10), o presidente aparece descendo da esteira após exercícios. Na imagem, Lula aparece com uma das cadelas do casal no colo. “Sábado de carnaval…Paradinha depois de 1h de esteira. Segue o treino”.

continua após o anúncio

Lula e janja estão em Brasília depois de uma semana intensa de viagens pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia.

O presidente não tem compromissos oficiais nos próximos dias e na terça-feira (13), embarca para sua primeira viagem internacional de 2024. Primeiro vai ao Egito e, depois, à Etiópia. Lá, participa da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, em 16 e 17 de fevereiro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: